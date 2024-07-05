Расчеты ПВО в Херсонской области приготовились к перехвату истребителей F-16 ВСУ

В Херсонской области расчеты эшелонированной противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» приготовились к перехвату истребителей F -16. Об этом РИА «Новости» рассказал командир расчета комплекса ПВО «Оса» российских десантников с позывным Гром.

По его словам, у каждого подразделения имеются свои боевые задачи и свои цели. У десантников малая дальность, у кого-то ближнего действия, добавил российский офицер.

«Хоть это и не наша цель, но если она будет… Если пилот, скажем так, F-16 проявит беспечность — зайдет в нашу зону поражения, то почему бы нет? Ракета его найдет», — подчеркнул он.

При этом командир расчета пояснил, что для комплекса, на котором он служит, истребитель F-16, не является профильной целью. Этим занимаются другие военные. В качестве примера он привел современные комплексы «Тор», «Бук» в модификации М2 и М3, причем даже М1 способен спокойно отработать по этой цели, а также ЗРК С-300, уточнил офицер.

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