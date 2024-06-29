Расчеты ПВО изучат новейшую американскую ракету

Российские военнослужащие в зоне СВО приступили к изучению последних американских разработок, в том числе оперативно-тактической ракеты Precision Strike Missile. Об этом РИА «Новости» заявил офицер расчета ПВО с позывным Стаф.

Он предположил, что США могут поставить Украине это вооружение в одном из пакетов помощи. По его словам, расчеты противовоздушной обороны научились справляться с типом баллистических ракет, к которому относится PrSM.

«Данных о новых ракетах в открытом доступе пока немного, но мы их изучаем, в том числе в англоязычных источниках», — указал Стаф.

Военный добавил, что самыми сложными целями остаются крылатые снаряды Storm Shadow/SCALP. Специалист подчеркнул, что такие ракеты имеют низкий профиль полета, а на их обнаружение и перехват отводится совсем мало времени.

Ранее США передали украинским войскам ракеты ATACMS с кассетной начинкой. Капитан I ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что пляж Севастополя ВСУ атаковали снарядами модификации MGM-140А или MGM-140B. Их дальность стрельбы составляет 165 и 300 километров.