Расчеты «Градов» уничтожили позиции и живую силу ВСУ под Харьковом

Расчеты РСЗО «Град» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» атаковали замаскированные позиции и скопления живой силы ВСУ на Харьковском направлении. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Расчеты РСЗО «Град» прикрывали штурмовые группы на этом направлении. Под удар российских военных попали замаскированные вражеские позиции и личный состав ВСУ.

«Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех выявленных целей», — уточнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что подразделения группы войск «Север» продолжают продвигаться вперед. Бойцы ВС РФ теснят противника от госграницы, чтобы создать «санитарную зону» и обеспечить безопасность мирному населению в российском приграничье.

Ранее операторы БПЛА группировки войск «Юг» уничтожили два отделения пехоты и пункт управления дронами Vampire и R18 в ДНР.