Расчеты FPV сделали «проходы» в системе РЭБ, обеспечив коридор для ударных дронов под Ореховом

Командир роты Немец: расчеты FPV сделали проходы в системе РЭБ ВСУ у Орехова

Подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» обеспечили «проходы» в украинской системе РЭБ у Орехова, обеспечив коридор для ударных дронов. Об этом РИА «Новости» рассказал командир разведроты с позывным Немец.

Разведчики обнаружили у Орехова линию средств радиоэлектронной борьбы украинских боевиков. Она мешала расчетам FPV, пояснил Немец.

«После обнаружения было принято решение ликвидировать ключевые звенья в системе. <…> Средства РЭБ были уничтожены, сделаны проходы для наших „птичек“. <…> Практически сразу приступили к уничтожению пунктов боепитания и полевых складов с боекомплектом», — уточнил командир.

В начале марта военкор Евгений Поддубный опубликовал ролик ювелирной работы российских дроноводов. Он показал, как операторы FPV-дронов обнаружили спрятанную боевиками ВСУ самоходную установку «Гвоздика». Сначала САУ «раздели», нашли уязвимое место, а потом уничтожили установку.