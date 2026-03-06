«Гвоздики» не приживаются. Дроноводы обнаружили, «раздели» и сожгли украинскую самоходку

Российские дроноводы обнаружили спрятанную боевиками ВСУ самоходную установку «Гвоздика» и уничтожили ее. Кадры сожжения САУ опубликовал в телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Украинские боевики спрятали самоходку в лесополосе, но слиться с ландшафтом «Гвоздике» не удалось. Ее обнаружили российские операторы дронов.

«Обратите внимание на мастерство наших операторов: не спеша, одно за другим „оптоволокно“ сначала „раздевает“ орудие, а затем и находит уязвимые места. Сожгли самоходку в итоге. Такие „Гвоздики“ в наших широтах не приживаются», — отметил военкор.

Запись сделали на Краматорском направлении, сработали расчеты FPV-дронов отдельного добровольческого отряда БАРС-31 «Южной» группировки войск.

Накануне российские дроноводы центра «Рубикон» поразили украинскую РСЗО Vampire в Сумской области с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет». Полностью ликвидировать систему удалось со второго удара, это подтвердили кадры объективного контроля.