Расчеты БПЛА «Севера» за ночь поразили танк и бронетранспортер ВСУ

Российские расчеты ударных БПЛА поразили в Харьковской и Сумской областях вражеский танк Т-72 и другую технику ВСУ. Об этом сообщили РИА «Новости» в группировке войск «Север».

Там отметили, что прошедшей ночью операторы беспилотных систем обнаружили передвижение огневых подразделений и пункты управления дронами ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Координаты целей оперативно передали на командные пункты через штатные каналы связи.

«Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: два пункта управления БПЛА, танк Т-72, бронетранспортер М113 и одна огневая группа ВСУ», — сообщил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что ВС России поразили электроподстанцию в Сумской области. Удар нанесли с применением беспилотника «Герань-4 Сикер».