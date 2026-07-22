ВС России нанесли удар по энергообъекту в Сумской области
Минобороны России сообщило об ударе по электроподстанции в Сумской области
Вооруженные силы России нанесли удар по электроподстанции на 330 кВ в населенном пункте Зарудье Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Удар нанесли с применением беспилотного летательного аппарата «Герань-4 Сикер». На опубликованном видео заметно, что ключевые узлы подстанции получили значительные повреждения.
Ранее в Черниговской области расчет БПЛА ВС России уничтожил емкости для хранения горюче-смазочных материалов. При боевой работе также использовался беспилотник «Герань-4 Сикер».