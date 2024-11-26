Расчет системы «Земледелие» отрезал пути отступления боевикам ВСУ на Купянском направлении

Расчеты инженерной системы «Земледелие» успешно применяют в боях на Купянском направлении специальной военной операции (СВО). Так, благодаря уникальной боевой машине российские военные дистанционно минируют огромные площади и отрезают противнику пути отступления, пишет сайт телеканала«Звезда».
По опубликованным данным, машина имеет автоматическую систему управления, с помощью которой можно устанавливать смешанные противотанковые, противопехотные минные поля без выхода из транспортного средства.
Это не только предотвращает отход противника, но и не позволяет боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести активное наступление.
Производство консервированных овощей и фруктов выросло на 15% в Подмосковье
Серпуховский завод лифтов почти в 2 раза увеличил штат сотрудников за год
ВСУ за три дня нанесли два удара ракетами ATACMS по объектам в Курской области
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа и его заместителя
Британского посла вызвали в МИД
Спартакиаду для детей-сирот провели в Реутове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте