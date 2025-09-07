Расчет РСЗО «Град» уничтожил командный пункт ВСУ в Сумской области

Минобороны показало удар РСЗО «Град» по командному пункту ВСУ в Сумской области

Расчет РСЗО «Град» Тульского воздушно-десантного соединения уничтожил украинский командный пункт в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России и опубликовало видеозапись.

На кадрах видно, как боевая машина с защитным каркасом ведет огонь. Далее следует съемка с БПЛА в дневном и инфракрасном режимах.

На кадрах видны вспышки и очаги пожара в лесопосадке, клубы дыма над поляной, интерфейс прицельной системы. Дата и точные координаты удара в ролике не указаны.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска выбили противника из села Юнаковка в Сумской области Украины.