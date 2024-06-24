Расчет командного бункера ВСУ под Киевом сдался в плен в начале СВО

В начале спецоперации под Киевом сдался в плен расчет запасного командного бункера Вооруженных сил Украины ВСУ. Об этом сообщил командир роты с позывным Граф. Его слова привели в Telegram-канале «Военкор Котенок».

Как заявил Граф, российские военные блокировали район, где работали украинские Силы специальных операций (ССО).

«Штат части составлял порядка 110 человек. 60 или 70 из них попало в плен», — уточнил он.

Также Граф отметил, что семь украинских военных ликвидировали при оказании сопротивления. Примерно 30 человек смогли отступить. Захваченные военнослужащие ВСУ стали, вероятно, первыми пленными в ходе СВО. У них были пулеметные гнезда и защита из мешков с песком. Командный пункт состоял из шести бункеров, их замаскировали под тыловой район. После вывода пленных российский спецназ уничтожил все коммуникации.

Ранее военкоры сообщили, что украинские боевики использовали ударный беспилотник для казни своего сослуживца, который хотел добровольно сдаться в плен.