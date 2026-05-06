Расчет «Гиацинта-К» уничтожил пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области

Расчет пушки «Гиацинт-К» группировки «Север» ликвидировал пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области. Об этом заявил командир взвода с позывным Рысь в беседе с РИА «Новости» .

«В ходе воздушной разведки расчет беспилотника „Зала“ обнаружил активность ВСУ на одной из точек запуска БПЛА противника. Данные о цели были оперативно переданы на командный пункт, после чего адресованы расчету с использованием штатных средств связи», — сказал собеседник журналистов.

Он объяснил, что координаты передали расчету пушки «Гиацинт-К». В результате серии выстрелов 152-миллиметровыми снарядами оказались уничтожены пункт управления, до 10 боевиков ВСУ и два пикапа.

Ранее старший офицер реактивной батареи с позывным Оскол заявил, что артиллеристы группировки «Север» за неделю поразили около 20 огневых точек и опорных пунктов ВСУ в Харьковской области. Он отметил, что решение об ударе принимают после выявления цели и дополнительной разведки с помощью БПЛА.