Расчет ударного беспилотника «Молния-2» российской группировки войск «Север» ликвидировал троих военнослужащих ВСУ в Харьковской области, когда они пытались занять покинутую ранее позицию. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил начальник службы беспилотных систем с позывным Тольятти.

«Специалисты беспилотных систем группировки войск 18-й мотострелковой дивизии 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск „Север“ обнаружили и уничтожили группу противника из трех человек в Харьковской области», — сказал он.

По словам Тольятти, боевики пытались занять брошенную огневую точку. Передвижения противника зафиксировали благодаря непрерывной работе операторов разведывательных дронов.

Кроме того, военные ВСУ даже не пытались замаскироваться. После того, как их обнаружили, координаты оперативно передали операторам ударного БПЛА «Молния-2». Дрон оснастили осколочно-фугасной боевой частью и навели к цели. В итоге враг был повержен.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные стали пользоваться роботизированными комплексами «Курьер». Роботы нужны для доставки грузов на передовые позиции.