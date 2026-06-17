Расчет «Бук-М3» войск «Центр» сбил более 40 целей на Добропольском направлении

Расчет ЗРК «Бук-М3» группировки войск «Центр» уничтожил свыше 40 целей ВСУ в течение недели на Добропольском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Военнослужащие расчета ЗРК „Бук-М3“ зенитного ракетного соединения группировки войск „Центр“ в ходе боевого дежурства уничтожили более 40 воздушных вражеских целей различного типа на Добропольском направлении СВО», — уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что среди уничтоженных воздушных целей — управляемые авиабомбы и реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS.

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