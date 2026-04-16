Расчет БПЛА за сутки уничтожил более 70 дронов в белгородском приграничье

Расчет БПЛА мотострелковой бригады группировки «Север» за 24 часа ликвидировал более 70 украинских дронов на Харьковском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил командир подразделения с позывным Ключ.

По его словам, боевики ВСУ пытались с помощью дронов поразить российские объекты гражданской инфраструктуры в белгородском приграничье. ВС России сбили в том числе порядка 20 тяжелых аппаратов «Баба-Яга», беспилотники типов «Дартс», Shark и другие.

Помимо инфраструктурных объектов, украинские боевики пытались атаковать частные дома и транспорт. Расчеты стараются нейтрализовать БПЛА еще на подлете к границе. Способ ликвидации военные выбирают в зависимости от погодных условий.

В ночь на 16 апреля системы ПВО сбили над Россией 207 беспилотников ВСУ. Налеты отразили в Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваториями Черного и Азовского морей.