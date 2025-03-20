Range Rover, который хотели подорвать в Севастополе, может принадлежать сенатору Колбину

Автомобиль Range Rover, под которым в Севастополе нашли взрывное устройство, может принадлежать сенатору Сергею Колбину. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Во время Евромайдана Колбин командовал местным спецподразделением «Беркут», затем, вернувшись в Севастополь, участвовал в присоединении города к России. С 2016 года служил в Росгвардии, возглавлял городское управление ведомства, позже был замглавы управления по Республике Крым. В 2020 году стал сенатором от городского Законодательного собрания. На Украине он находится в розыске.

Сам парламентарий пока никак не прокомментировал происшествие.

Утром 20 марта у здания севастопольского парламента под припаркованным автомобилем нашли подозрительный сверток. Движение по улице Ленина временно перекрыли.