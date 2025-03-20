Прикрепленный под машиной сверток нашли у здания закса Севастополя

Сверток, прикрепленный под автомобилем, обнаружили у здания Законодательного собрания Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба местного департамента общественной безопасности.

Неизвестный предмет нашли утром 20 марта во время осмотра машин на площадке стоянки в районе дома № 3 на улице Ленина.

«Проводятся проверочные мероприятия. Место происшествия оцеплено», — добавили в пресс-службе.

На фоне случившегося временно перекрыли движение транспорта по улице Ленина. Население призвали планировать маршруты с учетом изменений.

Сотрудники ФСБ ранее пресекли теракт у здания Приморской администрации в Мариуполе. Местный житель изымал из тайников самодельные взрывные устройства, его задержали с поличным.