Прикрепленный под машиной сверток нашли у здания закса Севастополя
Сверток, прикрепленный под автомобилем, обнаружили у здания Законодательного собрания Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба местного департамента общественной безопасности.
Неизвестный предмет нашли утром 20 марта во время осмотра машин на площадке стоянки в районе дома № 3 на улице Ленина.
«Проводятся проверочные мероприятия. Место происшествия оцеплено», — добавили в пресс-службе.
На фоне случившегося временно перекрыли движение транспорта по улице Ленина. Население призвали планировать маршруты с учетом изменений.
Сотрудники ФСБ ранее пресекли теракт у здания Приморской администрации в Мариуполе. Местный житель изымал из тайников самодельные взрывные устройства, его задержали с поличным.
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