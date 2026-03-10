Раненый ветеран СВО с Кубани «восстал из мертвых» в морге

Боец СВО Лис очнулся в морге, когда его обмывали перед похоронами

Участник спецоперации с позывным Лис после тяжелого ранения очнулся в морге, когда его обмывали перед похоронами. Об этом сообщил kp.ru .

Военнослужащего родом с Кубани посчитали мертвым и отправили не в больницу, а в морг.

«Открываю глаза и понимаю: лежу на холодном металлическом столе. Рядом женщина со шлангом поливает меня водой», — рассказал сам боец.

По его словам, заметившая «воскресшего» мужчину медсестра закричала и позвала врача. После этого военный снова потерял сознание.

Он отметил, что не мог пошевелиться и подать сигнал сослуживцам, но все это время слышал и понимал, что происходит. Семье военного к тому моменту уже прислали весть о его смерти.

