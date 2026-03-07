Отряд «Шторм» показал на видео работу медпункта у линии боевого соприкосновения

Военные отряда «Шторм» 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты развернули полевой медпункт у линии боевого соприкосновения. Об этом RT рассказал боец с позывным Док.

Медики рядом с передовой оказывают помощь военным своего подразделения и соседних частей.

«Поначалу было тяжело. Я не хирург, я работал в поликлиническом отделении, и в основном это были таблетированные формы лечения. Здесь работа совершенно другая, к ней надо было перестроиться», — признался Док.

Он поблагодарил командиров, которые многому его научили и помогли приспособиться к непростым военным условиям.

«Подготовлены рюкзаки на случай работы вне точки, все препараты уложены в ящики для того, чтобы мыши их не грызли. У нас имеется тактическая, перевязочная медицина, одноканальный монитор. Хирургические инструменты обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами», — показал военный на видео.

