Раненый украинский боец пел гимн России во время спасения

Российские военные спасли раненого украинского бойца под Авдеевкой, которого бросили свои. В благодарность солдат во время эвакуации пел гимн России.

Необычную историю спасения показал телеканал «Звезда». Бойцы российского спецназа группировки «Центр» захватили опорный пункт ВСУ в лесополосе под Авдеевкой. В блиндаже штурмовики обнаружили раненого украинского солдата Сергея Цветкова, которого свои оставили умирать.

«Просто они бросили нас на убой туда и все. То есть командование, руководство, эти командиры… Это не командиры, а быдло какое-то. И повели себя просто как со скотом», — рассказал Цветков.

Тогда один из российских военных взял украинца на плечи и понес. А пленный во время спасения пел гимн России.

Ранее стало известно, что безоружный российский солдат, попав в плен к четырем военнослужащим ВСУ, убедил противников сдаться.