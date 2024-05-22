Безоружный боец Сорока взял в плен четверых солдат ВСУ

Российский боец с позывным Сорока сумел взять в плен четверых боевиков ВСУ. Он сделал это без оружия.

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что в ходе штурма позиций ВСУ военнослужащий получил ранение и укрылся в подвале вместе с четырьмя украинскими солдатами. Он сумел убедить боевиков сдаться, после чего в одиночку пленил противников.

Сорока отметил, что солдаты ВСУ не были профессиональными военными.

«Удалось убедить их сдаться в плен. Во время разговора стало понятно, что они не хотят воевать. Их похватали — кого на улице, кого на стройке. Дал слово, что отведу их прямо до штаба командования, они поверили», — рассказал боец.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что в регионе работают заградительные отряды ВСУ, которые расстреливают желающих сдаться в плен России сослуживцев.