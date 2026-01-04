Раненый российский разведчик одной рукой одолел боевика ВСУ в ножевом бою

Российский разведчик с позывным Алмаз одолел боевика ВСУ в ножевом поединке, несмотря на тяжелое ранение. Об этом kp.ru сообщил командир с позывным Стрелец.

Летом 2024 года Алмаз получил огнестрельное ранение руки из автомата в упор. Несмотря на это, он не растерялся и победил противника в схватке ножом, действия только здоровой левой рукой.

Сейчас разведчик лечится в госпитале, сослуживцы с нетерпением ждут его возвращения в подразделение.

«Передовая — еще ничего. Бывает, они ходят в глубокую разведку далеко за линией фронта, работая на территории противника. Вот это настоящие чудеса. Не просто так прислали гвардейское знамя в штаб батальона», — отметил Стрелец.

Ранее президент Владимир Путин присвоил звание Героя России штурмовику из Якутии Андрею Григорьеву, который победил украинского боевика в рукопашной схватке в селе Трудовое.