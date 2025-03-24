Раненый российский боец встретил украинский дрон с усмешкой

Раненый российский боец при атаке украинского дрона хладнокровно встретил приближающийся БПЛА. Об этом сообщило в Telegram-канале добровольческое подразделение «Росич» .

Военнослужащий ВС России попал под обстрел, упал с мотоцикла и был атакован беспилотником ВСУ. На кадрах видно, как военный лежит на дороге, подперев голову рукой и смотрит в камеру приближающегося БПЛА.

Оператор украинского дрона медлил с ударом в надежде вызвать панику или страх, однако раненый солдат до последнего невозмутимо смотрел в камеру.

«Смерть решил принять героически, буквально насмехаясь ей в лицо», — отметили в канале.

В Курской области петух спас жизнь замерзающему бойцу территориальной обороны. Мужчина поймал птицу и спрятал его под одежду, чтобы согреться. Боец отметил, что не пережил бы ту ночь, если бы не петух.