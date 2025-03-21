Деревенский петух спас жизнь бойца в Курской области

Военный Грузин рассказал, как петух спас ему жизнь в Курской области

В Курской области петух спас жизнь замерзающему бойцу территориальной обороны с позывным Грузин. Об этом рассказал сам военный в беседе с News.ru .

На тот момент он ночевал в селе Обуховка. Это был ноябрь и мужчина практически умирал от холода. В темноте Грузин разглядел петуха и попробовал дотронуться до него.

«Сижу, замерзаю, и тут момент такой: „Ку-ку-ку“, — че-то звук какой-то. Я еще раз рукой — а это, оказывается, петух. Такой, зараза, горячий. Пришлось его под броньку засовывать, чтобы спину мне нагрел», — рассказал боец.

Он отметил, что не пережил бы ту ночь, если бы не согрелся. Высовываться из укрытия было нельзя — ВСУ сразу бы увидели его через тепловизор.

Грузину и двум его товарищам пришлось ночевать в селе после того, как они вывезли оттуда восемь мирных жителей. Военный укрывался в разрушенном доме.

Ранее в Харьковской области двое мирных жителей спасли жизнь раненого российского бойца. Они оказали первую помощь солдату и помогли ему эвакуироваться к своим.