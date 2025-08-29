Российского военного спасли после потери четырех литров крови

Военные врачи группировки войск «Днепр» провели уникальную хирургическую операцию по спасению бойца, потерявшего четыре литра крови. Об этом РИА «Новости» сообщил медик «Днепра» с позывным «Питер».

По его словам, в организме человека чуть больше четырех литров, но этот показатель зависит от массы тела.

«Но внутри брюшной полости потерять четыре литра крови — это много. Перевязали сосуды, спасли. Перелили плазму, кровь, стабилизировали, сделали на совесть», — сказал врач.

«Питер» отметил, что боец получил повреждение подвздошных сосудов, из которых кровь собирают в нижнюю полувену и далее по всему телу. Боец потерял много крови после повреждения одного из сосудов.

Раненного бойца доставили в Москву, где врачи также удивились сложности проведенной операции врачей «Днепра».

Ранее санитарный инструктор Тихий перехитрил ВСУ и спас 10 раненых солдат в зоне СВО.