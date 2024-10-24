Боец СВО решил стать губернатором Воронежской области

Участник спецоперации заявил о намерении заняться политической деятельностью и стать главой Воронежа или области после окончания боевых действий. Видеоролик о военнослужащем показал Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Мужчина рассказал, что на фронте получил три ранения. В честь этого даже написал стихотворение, которое посвятил сослуживцам. Он отметил, что после специальной военной операции хотел бы заняться политикой и возглавить Воронеж или Воронежскую область.

«Хочу стать мэром, губернатором», — подчеркнул он.

В Кремле не исключили, что участник спецоперации когда-нибудь станет президентом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что в Конституции страны нет ограничений для участников боевых действий на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.