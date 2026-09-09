Раненый при артобстреле сапер «продырявил» минное заграждение ВСУ

Российский оператор-сапер ефрейтор Игорь Беловол выполнил боевое задание в зоне СВО, несмотря на ранение. Он освободил путь для штурмовиков через минное заграждение Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Группа саперов занималась инженерной разведкой, когда противник засек ее и открыл артиллерийский огонь. Беловол получил осколочное ранение, но продолжил работу.

Ефрейтор оказал себе первую медицинскую помощь, а затем продолжил выполнение боевого задания и проделал проход в минном заграждении. Штурмовые группы благодаря саперу получили безопасный маршрут.

Ранее представитель Народного фронта, инструктор по тактической медицине с позывным Хан рассказал об особенностях службы военных медиков в зоне СВО. Они активно используют багги и роботизированные комплексы для эвакуации раненых.