Раненый командир 81 день удерживал позиции под обстрелами ВСУ и выжил

Доброволец из Свердловской области Вадим Тумасов совершил подвиг на Белогоровском направлении СВО. Он устроил штурм и более 80 дней удерживал позиции, несмотря на ранения. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полпреда президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги.

Уроженец Режевского района служил командиром роты добровольческом подразделении БАРС-6 «Форштадт» Оренбургского казачьего войска. В октябре 2024 года ему удалось сохранить плацдарм для дальнейшего наступления.

Тумасов организовал прорыв штурмовой группы. В течение 81 дня он удерживал позиции под огнем Вооруженных сил Украины, из них семь дней отражал удары в одиночку.

Он выжил и теперь проходит лечение в госпитале. Командование представило мужчину к государственной награде «Золотая Звезда» и присвоению звания Героя России.

Ранее «Золотую Звезду» получил ефрейтор Андрей Григорьев из Якутии, который прославился благодаря рукопашной схватке с бойцов ВСУ. Перед смертью боевик назвал его лучшим противником.