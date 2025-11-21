Раненый боец в одном здании с ВСУ снял ликвидацию боевиков

Российский военнослужащий укрылся в здании, куда вошли боевики Вооруженных сил Украины. Кадры ликвидации противника, снятые от первого лица, показал военкор Юрий Котенок в Telegram-канале .

Камера находилась на одежде военного, который, получив ранение, заполз в полуразрушенное здание, чтобы укрыться. Затем туда проникли два украинских солдата. Несмотря на свое состояние, автор видео дал отпор.

«Противник уничтожен, русский воин эвакуирован», — сообщил журналист.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного российского офицера в ДНР. Агент Главного управления разведки Украины планировал отравить его британским пивом, переданным через общую знакомую из интернета, которой никогда не существовало.