Раненый боец СВО из Дагестана провел три недели в блиндаже без еды и выжил | 360°

16 мая 2024, 21:53
Раненый боец СВО из Дагестана провел три недели в блиндаже без еды и выжил
Дагестанский боец СВО рядовой Гаджимурад Казанбиев во время атаки будучи раненым провел 21 день в блиндаже практически без еды. Историю военного передала газета «Известия».
Пил растопленный снег
Он рассказал журналистам, что в феврале 2024 года попал под обстрел. Дрон ранил его, улетел перезаряжаться и вернулся для повторной атаки. Чтобы избежать удара, военный притворился мертвым, а потом спрятался в блиндаже.
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Казанбиев пил растопленный снег, а еды у него почти не было. Максимум в день военнослужащий ел по три-четыре ложки тушенки или сухого пюре. Благодаря этому бойцу удалось выжить.
«На 18–19-й день уже ничего не было. За два-три дня до моей эвакуации я ничего не ел и не пил. Ни снега не было, ни еды, ни дождя», — сказал он.
Сослуживцы военного не могли быстро эвакуировать товарища, потому что он находился на часто обстреливаемой ВСУ территории.
«Ни на квадроциклах, ни на буханках не подъедешь, сразу камикадзе (дрон — прим. ред.) летит. Только ручная эвакуация на носилках», — объяснил военный.
Эвакуация на носилках
Через три недели пребывания в блиндаже, 23 февраля утром, Казанбиева спасли пулеметчик Владимир Семенов и связист Валентин Петров. Они несли товарища к своим позициям три километра.
Как отметил Валентин Петров, помощь сослуживцам является обыденностью в российской армии.
«Всегда пытаемся помочь друг другу. На себе его несли с товарищем по очереди, слава богу, все хорошо закончилось», — заявил он.
В результате атаки ВСУ Казанбиев лишился стоп, а за три недели потерял 17 килограммов веса. Ему предстоит пройти курс реабилитации. Дома военного ждет жена.
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