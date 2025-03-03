Раненый боец СВО исчез по дороге из Читы в Екатеринбург

Уралец пропал без вести после того, как на попутной машине выехал из Читы в Екатеринбург. Он лечил ранение, полученное на СВО, сообщил Ura.ru .

Из госпиталя в Чите мужчина выписался в 20-х числах февраля. В интернет-сервисе попутчиков он нашел машину и поехал в Екатеринбург.

В последний раз боец вышел на связь, когда находился в 600 километрах от родного города. Домой он так и не приехал. С тех пор прошло несколько дней, но о судьбе мужчины ничего не известно. Родственники обратились в полицию, ведь такое случилось с ним впервые.

В Ленобласти произошел похожий случай. Раненый на Кураховском направлении участник СВО на время лечения вернулся в поселок Парголово и пропал. Сестра забила тревогу и начала поиски. Почти через неделю мужчина сам позвонил ей, сказал, что ушел в монастырь, и пообещал сходить в отдел полиции.