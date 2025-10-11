Раненый боец сам ампутировал себе ногу и ждал эвакуации 5 дней

Боец СВО из Татарстана Айдар Гайфутдинов с позывным Бигфут после тяжелого ранения самостоятельно отрезал себе в ногу в окопе, а потом пять дней ожидал эвакуации. Об этом он рассказал агентству «Татар-информ» .

Гайфутдинов подписал контракт в феврале 2024 года, желая выполнить свой воинский долг перед Родиной. Пока он был в зоне СВО, дома его ждала жена и четверо детей.

Его распределили в мотострелковые войска, назначили заместителем командира взвода. Служил на Авдеевском направлении.

Ранение получил, выполняя боевую задачу по зачистке пути для наступления ВС РФ на Очеретинском направлении в ДНР. При заходе в лес его засек вражеский дрон, а после по нему отработал польский гранатомет. Рядом с ним взорвался снаряд, ногу почти оторвало — висела на остатках кожи. Бигфут отполз в окоп, где сделал себе обезболивающий укол.

«Мне пришлось самому себе отрезать ногу, иначе я не мог ее нормально перебинтовать и обработать — остатки тканей мешали», — объяснил он.

Эвакуировали его только на пятый день, так как мешали артобстрелы. Все это время он выживал без еды и воды, смотрел на фотографии детей и молился. После эвакуации его направили на лечение, завершив его установкой протеза в Самаре. Домой боец вернулся в декабре 2024 года.

Ранее врач-анестезиолог медслужбы спецназа «Ахмат» с позывным Кетанов рассказал, как боец ВС РФ после подрыва на мине отрезал себе ступню, чтобы сохранить свою жизнь.