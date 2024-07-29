Раненые участники СВО побывали на экскурсии в Троице-Сергиевой лавре

Экскурсию в Троице-Сергиеву лавру организовали для 40 раненых участников СВО на выходных. Гостей встретил глава округа Дмитрий Акулов вместе с наместником монастыря епископом Кириллом и депутатами.

В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что экскурсию организовали по инициативе жителя Сергиева Посада, который сам проходит лечение в госпитале. Многие из бойцов впервые оказались в Лавре, но все слышали и знают о том, какую роль сыграл монастырь и его основатель преподобный Сергий Радонежский в истории страны.

Наместник лично провел экскурсию, проводил к мощам, благословил на ратный подвиг. Потом гостям показали источник Гремячий ключ, накормили обедом.

Ребята говорят, что в зоне боевого соприкосновения неверующих людей не бывает. Поэтому им важно было почерпнуть духовные силы в святых местах.

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