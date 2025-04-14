Раненного при атаке ВСУ пса не пустили в поезд до Петербурга

Собака по кличке Бутуз пострадала от осколков при взрыве украинского дрона в Белгородской области. Пса хотели перевезти в Петербург на реабилитацию, но его отказались взять на поезд, сообщил Telegram-канал Baza.

Волонтеры взялись за перевозку Бутуза, для этого они купили билет, уведомив об этом РЖД. Животное посадили в переноску. Однако при погрузке выяснилось, что начальник поезда отказался везти раненого пса.

Также никто из пассажиров не стал брать на себя ответственность за животное. Поводом для отказа стали видимые раны Бутуза после операции. Тем не менее, зоозащитники из Белгородской области смогли отправить собаку в Петербург другим поездом.

Ранее сообщалось о подвиге пса по кличке Трицикл в зоне СВО. Он подорвался на мине, спасая российских военнослужащих на Харьковском направлении. После ранения медики ампутировали собаке часть левой передней лапы.