«Очень ласковый». Пес спас российских бойцов от мины в зоне СВО

RT: пес Трицикл подорвался на мине и спас российских солдат под Харьковом

Пес по кличке Трицикл подорвался на мине, спасая российских военнослужащих на Харьковском направлении. Об этом RT сообщил боец 344-го полка.

«Это наш боевой пес. Он очень ласковый, а главное — это наш главный „звоночек“», — отметил он.

По словам военнослужащего, каждый раз, когда пес слышит приближающийся дрон противника, сразу прячется в убежище, тем самым предупреждая об угрозе.

Во время боев под Харьковом пес двигался первым впереди группы солдат и подорвался на мине. Тем самым Трицикл предупредил шедших за ним бойцов и спас им жизнь.

После ранения медикам пришлось ампутировать собаке часть левой передней лапы. После восстановления пес продолжает нести боевую службу в зоне спецоперации и бодро скачет на трех лапах.

Ранее в боевых действиях в Запорожье отличился боец из Челябинска. Солдат восемь километров тащил на себе раненого командира под массированными обстрелами ВСУ.