Подорвавшегося на мине в Курской области оператора ВГТРК отправили на операцию

Врачи из Москвы проводят операцию оператору ВГТРК Сергею Солдатову, который получил ранение в Курской области, подорвавшись на мине. Об этом сообщил корреспондент Станислав Бернвальд в эфире телеканала «Россия 24» .

«Сколько продлится операция — неизвестно, состояние Сережи было тяжелое, но он в сознании», — сказал журналист.

Он добавил, что у Солдатова была минимальная кровопотеря, поскольку он своевременно получил медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что в селе Скородное Большесолдатского района при атаке дрона ВСУ на пост МВД ранения получил 26-летний сотрудник полиции. Его госпитализировали.