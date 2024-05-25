Число погибших в Белгородской области в результате атак ВСУ выросло до 4

Число погибших в результате атаки ВСУ мирных жителей в Белгородском районе увеличилось до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Количество погибших мирных жителей увеличилось до четырех человек. В городской больнице № 2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из поселка Октябрьский», — написал Гладков.

По его словам, врачи боролись за его жизнь до последнего. Губернатор принес соболезнования родным и близким погибших.

По информации Гладкова, сейчас в больницах находятся 12 человек, пострадавших в результате двух обстрелов: 11 взрослых и восьмилетний мальчик.

Ребенок получил ранение в поселке Октябрьский. Во время атаки ВСУ она находился на улице. Ему диагностировали минно-взрывную травму и поверхностную рану правой поясничной области. Остальные пострадавшие также получили множественные осколочные ранения тела разной степени тяжести.

Ранее в Белгородской области погибла женщина, ставшая жертвой обстрела ВСУ.