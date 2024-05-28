«Ранение в бедро». Стало известно о состоянии оператора ВГТРК после подрыва на мине

Оператор ВГТРК Александр Пушин после подрыва на мине чувствует себя нормально. Он получил ранение в бедро, рассказал 360.ru военкор Александр Коц.

По его словам, шесть человек ехали из Волчанска на багги. Его заднее колесо наехало на противопехотную мину, после чего произошел подрыв.

«Ранен был только Александр. Ранен он не тяжело. Ранение в бедро, под коленку, по-моему, осколок улетел. Но он сейчас в госпитале. Позже, наверное, точнее на ВГТРК объявят. Но он нормально, он даже ходил сам. Быстро эвакуировали в медицинское учреждение, оказывают всю необходимую помощь», — рассказал Коц.

О подрыве Пушина на мине сообщил военный репортер Евгений Поддубный. По его словам, когда съемочная группа въехала в северную часть Волчанска, там работали украинские дроны. БПЛА пытались ударить по командам эвакуации.