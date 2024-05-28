Оператор ВГТРК получил ранение в Харьковской области

Военкор Поддубный: оператора ВГТРК Пушина ранили в ногу в Волчанске

При подрыве мины в Волчанске пострадал оператор ВГТРК Александр Пушин. Его увезли в больницу, сообщил телеканалу «Вести» военный репортер Евгений Поддубный.

Съемочная группа под прикрытием станции радиоэлектронной борьбы въехала в северную часть Волчанска, которая перешла под контроль России. Поддубный заявил, что в небе работали украинские дроны и пытались ударить по командам эвакуации, а на дорогах взрывались мины. Шли ожесточенные бои, активно работали авиация и артиллерия. Очередной подрыв произошел на одной из улиц.

«Я в кузове ехал, оператор Саша Пушин в машине. Произошел подрыв на мине. Сашка ранен в ногу, но не тяжело», — сообщил военкор.

Оператор самостоятельно наложил себе турникет. Группа спешилась, чтобы разгрузить багги. Пушина увезли в больницу.

Волчанск находится в 70 километрах от Харькова. Из-за продвижения российской армии подразделениям Вооруженных сил Украины пришлось перейти к круговой обороне.