Оператор ВГТРК получил ранение в Харьковской области

Военкор Поддубный: оператора ВГТРК Пушина ранили в ногу в Волчанске

Фото: РИА «Новости»

При подрыве мины в Волчанске пострадал оператор ВГТРК Александр Пушин. Его увезли в больницу, сообщил телеканалу «Вести» военный репортер Евгений Поддубный.

Съемочная группа под прикрытием станции радиоэлектронной борьбы въехала в северную часть Волчанска, которая перешла под контроль России. Поддубный заявил, что в небе работали украинские дроны и пытались ударить по командам эвакуации, а на дорогах взрывались мины. Шли ожесточенные бои, активно работали авиация и артиллерия. Очередной подрыв произошел на одной из улиц.

«Я в кузове ехал, оператор Саша Пушин в машине. Произошел подрыв на мине. Сашка ранен в ногу, но не тяжело», — сообщил военкор.

Оператор самостоятельно наложил себе турникет. Группа спешилась, чтобы разгрузить багги. Пушина увезли в больницу.

Волчанск находится в 70 километрах от Харькова. Из-за продвижения российской армии подразделениям Вооруженных сил Украины пришлось перейти к круговой обороне.

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