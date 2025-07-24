Раменский молодежный центр открыл патриотический штаб
Раменский молодежный центр открыл патриотический штаб на базе отдела досуговой деятельности «Юность». Волонтеры будут регулярно оказывать помощь участникам специальной военной операции.
Любого, кто готов присоединиться и помогать, будут рады видеть в штабе. Учитывая, что помещение небольшое, организаторы запланируют посменный график работы. Активисты штаба научат всех желающих изготавливать маскировочные сети и костюмы, окопные свечи, лекарства, вещи личного пользования. Кроме того, они всегда готовы принять любую посильную помощь. Посылки с гуманитарным грузом будут отправлять с волонтерами.
Участница штаба Светлана Кузина поделилась, что ее брат сейчас находится в зоне специальной военной операции. Поэтому волонтерская деятельность ей, как и любому другому активисту здесь, небезразлична.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.