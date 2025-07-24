Раменский молодежный центр открыл патриотический штаб

Любого, кто готов присоединиться и помогать, будут рады видеть в штабе. Учитывая, что помещение небольшое, организаторы запланируют посменный график работы. Активисты штаба научат всех желающих изготавливать маскировочные сети и костюмы, окопные свечи, лекарства, вещи личного пользования. Кроме того, они всегда готовы принять любую посильную помощь. Посылки с гуманитарным грузом будут отправлять с волонтерами.

Участница штаба Светлана Кузина поделилась, что ее брат сейчас находится в зоне специальной военной операции. Поэтому волонтерская деятельность ей, как и любому другому активисту здесь, небезразлична.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.