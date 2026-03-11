Пострадавшие и семьи погибших при ракетной атаке в Брянске получат выплаты

Семьи погибших при обстреле Брянска ракетами Storm Shadow получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие — от 300 до 600 тысяч в зависимости от тяжести ранений. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в эфире телеканала «Соловьев Live» .

Он также рассказал подробности случившегося.

«Было это как раз без малого шесть часов вечера, когда люди возвращались с работы домой, было на улицах много наших жителей», — заявил губернатор.

Число погибших увеличилось до семи человек, пострадали 42. Все госпитализированные в местные больницы находятся в стабильном состоянии, угрозы для их жизни нет. В регионе объявили день траура по жертвам теракта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в произошедшем свою роль сыграли и действия Великобритании, без специалистов из которой ВСУ не смогли бы запустить такие ракеты.