Ракетную опасность объявили в Московской области

На территории Московской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в подмосковной РСЧС .

Жителей региона призвали пройти в укрытие или оставаться дома и не подходить к окнам. При нахождении на улице или в автотранспорте необходимо укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.

«Возможны перебои мобильного интернета. Запрещена съемка БВС (беспилотников. — Прим. ред.) и работы ПВО», — добавили в РСЧС.

UPD. Об отмене ракетной опасности заявили в 12:52.

Ранее стало известно, что в Подмосковье открыли горячую линию для правовой помощи пострадавшим при ночной атаке вражеских беспилотников. Прием обращений запустила региональная прокуратура.