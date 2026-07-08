Ракетную опасность вновь объявили в Московской области

В Московской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщила РСЧС региона в мессенджере «Макс» .

Жителям региона рекомендовали оставаться дома и отойти подальше от окон.

«Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — предупредили жителей региона.

Ракетную опасность в регионе уже объявляли часом ранее. Тогда режим продлился всего чуть менее 20 минут.