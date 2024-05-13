Дрон ВСУ упал рядом с многоквартирным жилым домом в Белгороде | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 16:40 Дрон ВСУ упал рядом с многоквартирным жилым домом в Белгороде Гладков: ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками

Читать 360 в

Белгород попал под удар со стороны Вооруженных сил Украины. Боевики атаковали город с помощью двух БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Один дрон упал на территорию парковки коммерческого предприятия, беспилотник взорвался. В результате никто не пострадал, осколки посекли восемь легковых автомобилей.

Реклама

«Второй беспилотник упал без детонации рядом с многоквартирным жилым домом», — написал Гладков.

Никто не пострадал. Взрывотехники и оперативные службы вывезли дрон для обезвреживания.

Днем 13 мая стало известно, что украинские боевики атаковали Глушковский район Курской области. В результате погибла женщина, еще три человека получили ранения.