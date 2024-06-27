Ракетную атаку на Севастополь обсудили в штаб-квартире ООН

Глава МВД Колокольцев на встрече с замгенсека ООН обсудил удары по Севастополю

Глава МВД России Владимир Колокольцев во время встречи с заместителем генсека ООН по миротворческим операциям с Жан-Пьером Лакруа заявил, что виновных в ракетной атаке на Севастополь накажут. Об этом сообщила представитель министерства Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Встреча прошла в штаб-квартире ООН. Колокольцев поблагодарил собеседника за приглашение на саммит руководителей полицейских ведомств членов организации. Он пожаловался на политизацию международных площадок, попытки исключить Россию из Интерпола и приостановку ее членства в Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

Министр призвал ООН дать оценку ракетной атаке на Крым, которая произошла 23 июня. Он заявил, что ответственные за эту и другие террористические атаки понесут наказание.

Американский политик Роберт Кеннеди-младший осудил ракетные удары по Севастополю. Он назвал это актом войны США против россиян.