Ракетчики группировки войск «Запад» нанесли удары по украинским силам с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, его процитировало РИА «Новости» .

«В результате [удара] потери противника составили более 80 боевиков и десять единиц военной техники», — сказал он.

По словам Бигмы, силы ПВО уничтожили 14 украинских дронов самолетного типа. Также ликвидировали 11 минометных расчетов и 28 пунктов управления беспилотниками.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Липовое в ДНР. За сутки ВСУ потеряли более 230 военных, три склада боеприпасов и пять орудий артиллерии.

Также российские военные поразили бригады противника в районе Купянска, Гусинки, Староверовки, Нечволодовки в Харьковской области и Ямполя в ДНР.