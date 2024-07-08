Гладков сообщил о трех пострадавших из-за атаки ВСУ на белгородское село Байцуры

Украинские дроны продолжают наносить удары по Белгородской области. Сегодня при атаке на частный дом в селе Байцуры пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Пострадавшие с контузиями самостоятельно обратились в районную больницу, после оказания первой медицинской помощи бригадами скорой они переведены в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — заявил губернатор.

Также, по его словам, дом вскоре вновь атаковали беспилотником. Начался пожар, но его быстро удалось потушить. В доме выбиты окна, посечены кровля, фасад и входная группа. Еще один дрон ударил по нежилому зданию в том же селе, повредив окна и фасад.

В городе Грайвороне два беспилотника повредили забор в частном домовладении и инфраструктурный объект связи. Еще один дрон оставил без света жителей расположенного неподалеку села Пороз.

В селе Теребрено Краснояружского района дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного домовладения, выбив лобовое стекло припаркованного автомобиля, а также повредив фасад, окна и кровлю жилого дома.

На местах происшествий работают оперативные службы.

Политолог Евгений Михайлов рассказал, когда украинские беспилотники перестанут атаковать российские приграничные регионы. Он отметил, что ситуация остается сложной.