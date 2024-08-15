Ракета «Искандер-М» уничтожила колонну топливозаправщиков ВСУ в Сумской области

Минобороны заявило о ракетном ударе по колонне топливозаправщиков ВСУ под Сумами

Российские военные запустили ракету «Искандер-М» по колонне топливозаправщиков, проходившей около города Лубны в Сумской области. Взрыв уничтожил все цистерны с горючим. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что всего ликвидированы 15 машин.

«Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“ в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков», — заявили в пресс-службе.

Самолеты оперативно-тактической авиации ударили по складам с боеприпасами и материальными средствами украинских боевиков в районе сел Юнаковка и Кондратовка, а также поселка Хотень в Сумской области. Все поставленные цели успешно уничтожили.

В пресс-службе добавили, что военные завершили зачистку села Крупец Курской области от зашедших туда украинских боевиков. В результате оперативных действий населенный пункт вернулся под контроль России.

Общие потери противника на территории вторжения ВСУ составили 340 человек личного состава и 19 единиц бронетехники.