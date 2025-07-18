Радиотехнику и строительные инструменты передали из Мытищ в зону СВО

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Гончарук и руководитель мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Пудов встретились с бойцами специальной военной операции. Они передали защитникам определитель дронов, портативную электростанцию и радиостанции, а также строительные инструменты и материалы.

Как рассказала Юлия Купецкая, на прошлой неделе во время выездной администрации к специалистам обратился защитник, который сейчас находится в отпуске, и супруга одного из мытищинских бойцов с просьбой оказать гуманитарную помощь.

Для первого военнослужащего закупили определитель дронов, портативную электростанцию и радиостанции. Для второго бойца приобрели генератор, бензопилы, дрели, молотки, топоры и расходные строительные материалы. Во время встречи в местном отделении партии «Единая Россия» защитникам передали всю гуманитарную помощь лично в руки.

«Остаемся на связи с ними и их семьями, чтобы при необходимости оказать поддержку», — сказала Юлия Купецкая.

Напомним, что в Мытищах продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи в штабе фонда «От сердца к сердцу» на Юбилейной улице, дом № 27, в Молодежном центре «Импульс» на улице Силикатная, дом № 12, во Дворце культуры «Яуза» на улице Мира, дом № 2А, в местном отделении партии «Единая Россия» на улице Мира, дом № 37, в Ледовом дворце «Арена Мытищи» на Летной улице, дом № 17, а также в штабе волонтеров на улице Мира, дом № 9.