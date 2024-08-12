Радиационный фон на ЗАЭС остался в норме

Балицкий: несмотря на пожар, радиационный фон на ЗАЭС остался в норме

Фото: РИА «Новости»

Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции остается в норме, несмотря на пожар, который случился 11 августа. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Уверяю, что радиационный фон в норме. Вчера же силами МЧС пожар был полностью локализован, угрозы дальнейшего горения нет», — написал глава региона.

Балицкий отметил, что пожар на функционировании станции никак не отразился, все работает в штатном режиме. Все шесть блоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодный останов», нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано.

Местных жителей губернатор попросил сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее во время очередной атаки ВСУ на территории ЗАЭС вспыхнул крупный пожар. Украинские войска ударили по станции дроном-камикадзе.

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