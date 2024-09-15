В Шебекинском городском округе все еще неспокойно из-за пожара, который начался после обстрелов со стороны Украины 14 сентября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале назвал ситуацию непростой.

«Сил и средств достаточно, но работы, конечно, еще много», — сказал он в видеосообщении.

Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате атак со стороны Украины в Шебекинском округе. Из-за прилетов боеприпасов вспыхнули пожары: произошло возгорание возле полигона ТБО, а также загорелась подстилка в лесном массиве. Пламя продолжают тушить до сих пор.

После обстрелов уничтожены одно транспортное средство, два частных дома, 10 хозпостроек. Повреждены гаражи, складское помещение, административные здания предприятий, жилые дома, линия электропередачи.

Ранее из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали двое жителей округа. Их доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.